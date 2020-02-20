صبحي: سأتدخل حتى يشارك صلاح في أولمبياد طوكيو

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصرية، أنه سيتدخل شخصياً حتى ينضم محمد صلاح للمنتخب المصري المشارك في أولمبياد طوكيو الصيف القادم.

وقال صبحي، خلال حوار خاص على قناة TEN: «صلاح لاعب ذو قيمة كبيرة، وتواجده مع المنتخب في دورة الأولمبياد ضروري جدا، سأتدخل في هذا الموضوع خلال الأيام القادمة لحسم الأمر نهائياً».

وتستعد مصر للمشاركة بمنتخبها الأولمبي في أولمبياد 2020 بطوكيو بعد أن حصدت لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً في يونيو الماضي.



