صبحي: سأتدخل حتى يشارك صلاح في أولمبياد طوكيو

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصرية، أنه سيتدخل شخصياً حتى ينضم محمد صلاح للمنتخب المصري المشارك في أولمبياد طوكيو الصيف القادم.
وقال صبحي، خلال حوار خاص على قناة TEN: «صلاح لاعب ذو قيمة كبيرة، وتواجده مع المنتخب في دورة الأولمبياد ضروري جدا، سأتدخل في هذا الموضوع خلال الأيام القادمة لحسم الأمر نهائياً».
وتستعد مصر للمشاركة بمنتخبها الأولمبي في أولمبياد 2020 بطوكيو بعد أن حصدت لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً في يونيو الماضي.
وقال أن هناك رؤية أساسية في التعامل مع صلاح، خاصة أنه وصل إلى مكانة لم يصل إليها أي لاعب في الكرة المصرية.
وشدد أن هداف ليفربول بات من أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم كما أنه أصبح نموذجاً يقتدى به، وأصبح شبكة علاقات عامة متنقلة، كما أنه اكتسب مقومات احترافية مختلفة جداً، وأكبر دليل على ذلك استمراريته وحفاظه على أدائه.
وأضاف: «يتنقل صلاح باسم مصر ويجب أن نحافظ عليه ويحافظ علينا، لأن اللاعب المحترف بمثابة مؤسسة اقتصادية وحده دون شيء».
وأشار إلى أن اللاعب المحترم اسمه يصبح شركة، لأن حجم عوائده وتقديره السوقي يصل إلى مليارات.
Via SyndiGate.info
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