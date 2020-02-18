صحفي بريطاني: صلاح غيّر تاريخ ليفربول

تغزل الصحفي البريطاني مارك بروس في النجم محمد صلاح في خضم مقاله على موقع «كوت أوفسايد»، مؤكداً أن تعاقد ليفربول معه كان نقطة تحول في عودة الفريق أوروبياً.

وقال الصحفي أن ليفربول يملك في الدولي المصري لاعباً يمكنه تقديم لحظة من السحر لحسم المواجهة الصعبة أمام أتلتيكو مدريد، الذي لن يتراجع للدفاع كبرشلونة الموسم الماضي.

وأضاف: «ربما أن صلاح ليس متألقاً بنفس القدر الذي كان عليه في أول مواسمه في آنفيلد، لكنه يبقى سلاح ليفربول السري في هذه المرحلة، فالدولي المصري أصبح بالفعل ثالث هدافي ليفربول في تاريخ دوري الأبطال بـ 20 هدفاً خلف مايكل أوين رغم خوضه فقط 33 مباراة، كما سجل في نفس ملعب مباراة اليوم في نهائي العام الماضي، ومن يعلم ما كان يمكنه فعله في العام الأسبق أمام رـال مدريد لو لم يتعرض للإصابة.

«في مباريات ليفربول الـ 6 بدور المجموعات هذا الموسم سجل صلاح 4 أهداف وصنع هدفين، ليظهر مرة جديدة أنه مستعد لحمل ليفربول إلى المجد، أرقامه وطريقة لعبه تمثل تهديداً لأتلتيكو يقارن بتهديد ليونيل ميسي، اللاعب الآخر الذي يعاني دفاع أتلتيكو لإيقافه».

واختتم مقاله قائلاً: «لا يملك ليفربول سجلًا رائعاً في المواجهات المباشرة مع أتلتيكو مدريد، إذ فاز مرة واحدة في مبارياتهما الأربع السابقة، لكن نادراً ما كان لدى الريدز مهاجم بجودة صلاح يرتقي للمواعيد الكبرى ربما أكثر من فيرجيل فان دايك وآليسون بيكر، كان التعاقد مع صلاح في 2017 هو ما انطلق منه الريدز ليعود كقوة على الصعيد الأوروبي، وبالتأكيد سيبحث عنه لاعبو ليفربول مجدداً ليتجاوز بهم هذا التحدي القوي».