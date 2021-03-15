صحف فرنسا تحمل نيمار مسؤولية تراجع باريس سان جيرمان

وجهت وسائل الإعلام الفرنسية أصابع الاتهام للنجم نيمار دا سيلفا فيما يتعلق بتراجع نتائج باريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "ليكيب" التي أكدت أن طول غياب النجم البرازيلي هذا الموسم أثار غضب الجماهير بشكل واضح.

وأوضحت الصحيفة أن سبب غضب الجماهير الأساسي هو سهر نيمار لساعات متأخرة من الليل في كل يوم، ونشره لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نيمار قد نشر رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوضح من خلالها مشاهدته لبرنامج "بيغ براذر" التلفزيوني في الثالثة فجراً.

وذكرت الصحيفة أن نيمار يقضي ساعات طويلة على منصات الألعاب الالكترونية، ويسهر لساعات متأخرة من الليل يلعبها كل يوم.

يأتي كل ذلك بالتزامن مع استمرار غياب اللاعب عن المباريات، بعد أن كان من المفترض أن يلعب لقاء عودة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في الدوري الفرنسي في الوقت الحالي برصيد 60 نقطة خلف المتصدر ليل قبل خمسة مراحل من النهاية.

يذكر أن غياب نيمار استمر في مواجهة نانت متذيل ترتيب الدوري الفرنسي التي أقيمت أمس ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الفرنسي، وانتهت بفوز الضيوف بهدفين لهدف.