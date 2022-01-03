صحيفة: انتقال موراتا إلى برشلونة تم بنسبة 95 بالمئة

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية الصادرة من مدريد أن انتقال الهداف ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس إلى برشلونة وصل إلى مرحلة متقدمة للغاية.

ويلعب الدولي الإسباني مع يوفي حالياً معاراً من أتلتيكو مدريد، لكنه بات قريباً على ما يبدو من العودة لموطنه ليرتدي قميص البارسا هذه المرة.

وعانى المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً هذا الموسم مع فريقه الإيطالي وسجل 7 أهداف وصنع 3 أخرى في 23 مباراة معه بجميع البطولات حتى الآن.

وكثرت الشائعات خلال الأسابيع الماضية التي تؤكد أن يوفنتوس لن يتعاقد مع موراتا بصورة نهائية كونه لم يقدم ما يشفع له بالبقاء.

يذكر أن المهاجم الإسباني سبق له اللعب في صفوف ريال مدريد وتشيلسي ويوفي وأتلتيكو مدريد.