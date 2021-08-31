صحيفة: برشلونة يتفق مع لايبتزيغ على صفقة بقيمة 75 مليون يورو

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة اتفق مع لايبتزيغ على شراء النجم داني أولمو في صفقة غير متوقعة تصل قيمتها إلى 75 مليون يورو.

وسينضم الدولي الإسباني إلى البارسا في عقدٍ يمتد لمدة خمسة مواسم.

ويأتي هذا النبأ مناقضاً لكل ما ذكر في الأشهر الأخيرة حول معاناة النادي الكتالوني من ضائقة مالية غير مسبوقة.

واضطر برشلونة جراء هذه الصعوبات لتخفيض أجور لاعبيه المخضرمين جيرارد بيكيه وجوردي آلبا وسيرجي روبرتو، علاوة على عدم القدرة على تجديد عقد قائد الفريق السابق ليونيل ميسي.

لكن هذه الصفقة ممكنة بحال تخلص الإدارة من أنتوان غريزمان الذي ربطته تقارير خلال الساعات الأخيرة بالعودة إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

ونفى ماكس بيليفيلد مراسل شبكة "سكاي" الألمانية هذه التقارير مؤكداً أن أولمو لن يغادر لايبتزيغ خصوصاً في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.