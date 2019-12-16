صحيفة بريطانية تتابع قضية ميسي

سيكون لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تداعيات كبيرة على المستوى الاقتصادي، ولا شك أنها ستتطال كرة القدم.

فبعد وضع الصورة الأولية حول عقبات التعاقدات (انتقال اللاعبين) التي قد تواجه أندية الدوري الإنجليزي في المستقبل القريب، تلوح مشكلة جديدة في الأفق وهي منع دخول بعض لاعبي كرة القدم إلى إنجلترا لأسباب متعدّدة بينها التهرب الضريبي، ومن هؤلاء تم تداول اسم نجم برشلونة، ليونيل ميسي وذلك وفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

الصحيفة واسعة الانتشار قالت في أحد تقاريرها أنه قد لا يتسنى لهداف البارسا فرصة الثأر لخسارته القاسية أمام ليفربول الموسم الماضي، وذلك بسبب حظر سيتم وضعه من قبل المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وسبق للنجم الأرجنتيني أن أدين بتهمة الاحتيال الضريبي وحُكم عليه بالسجن لمدة 21 شهراً مع وقف التنفيذ من قبل المحاكم الإسبانية، وسيكون هذا ربما أحد الأسباب التي ستمنعه من السفر إلى بريطانيا.

ويعتبر ميسي مواطناً في الاتحاد الأوروبي وهو يحمل جواز سفر مزدوج إسباني ـ أرجنتيني يتيح له السفر حالياً إلى المملكة المتحدة بسبب إدانته «غير العنيفة»، غير أن ذلك قد لا يكون متاحاً مستقبلاً.

وحذر محامي الهجرة أندرو أوسبورن من شركة «لويس سيلكين» من أن اللاعبين قد يواجهون مشاكل في السفر بمجرد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

وكشف المحامي في مقابلة: «هناك نقطة محددة حول الألعاب الأوروبية. إذا كنت من مواطني الاتحاد الأوروبي ولديك إدانة جنائية، فيمكنك السفر إلى المملكة المتحدة، طالما أنك لا تعتبر تهديداً للأمن القومي».

ثم تابع: «إذا لم تكن مواطناً في الاتحاد الأوروبي وفرضت عليك عقوبة إدانة أو عقوبة بالسجن ـ حتى إذا تم تعليقها ـ فستمنع من القدوم إلى المملكة المتحدة».

هناك عدد من لاعبي كرة القدم المشهورين الذين لديهم إدانات وأحكام مع وقف التنفيذ بسبب التهرب الضريبي.

وحتى اللحظة، ليس هناك ما يدعو للقلق لأنهم يحملون جوازات سفر الاتحاد الأوروبي، لكن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ربما لن يتمكنوا من دخول البلاد (حيث سيتم معاملتهم كمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي).

ونقل التقرير البريطاني عن أوسبورن قوله: «أي شخص لديه عقوبة بالسجن من أي نوع، لن يسمح له بالدخول. هذا يمكن أن يؤدي إلى تعطيل فرق دوري أبطال أوروبا إذا قرر (يويفا) إقامة نهائيات في إنكلترا، حيث أن هناك لاعبين قد لا يتمكنون من المشاركة. الأندية ستحتاج إلى اتخاذ خطوات».

وذكرت الصحيفة أن برشلونة تجنب مواجهة أي فريق إنكليزي في مراحل المجموعات من دوري الأبطال هذا الموسم، لكن يمكن أن يدخل بعض اللقاءات من دون ميسي إذا ما واجه فريقاً من الدوري الإنجليزي في الأدوار القادمة من البطولة الأوروبية.

وسبق لفريق إيرنيستو فالفيردي أن واجه كلاً من مانشستر يونايتد وليفربول في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وقد كانت مواجهات صعبة على قائد الفريق ميسي.

أولاً، تعرض "ليو" لإصابة أمام يونايتد بعد تدخلٍ قاسٍ من المدافع كريس سمولينغ، ثم فشل من منع هزيمة (0-4) على ملعب آنفيلد أمام ليفربول، خرج إثرها الفريق الإسباني من نصف النهائي.

وقالت الصحيفة البريطانية أن الإدانة الضريبية قد تعني أن النجم الأرجنتيني سينضم إلى الملاكم العالمي السابق للوزن الثقيل مايك تايسون، الذي تم حظره من دخول المملكة المتحدة عام 2013.

ومع ذلك، رغم الصعوبات، هناك توقع بأن يتدخل الاتحاد الأوروبي وأن تمنح وزارة الداخلية ميسي إعفاء، ليدخل إلى بريطانيا ويخوض المباريات مع فريقه.

وستحمل الأيام القليلة القادمة العديد من التطورات، وستكشف مزيداً من التفاصيل حول انعكاس بريكست على كرة القدم في بريطانيا، بدءاً من التعقيدات في ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب (خارج بريطانيا)، مروراً بأذونات العمل للاعبين، وصولاً إلى السماح بدخول اللاعبين لخوض المباريات مع أنديتهم بحال كانت عليه أحكام قضائية.