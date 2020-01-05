صحيفة تسخر من ميسي: غاب عن الديربي مثل تير شتيغين

استهل النجم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة عام 2020 بأداء متواضع خلال التعادل المخيب لفريقه أمام إسبانيول، متذيل الدوري الإسباني، (2–2) في مواجهة ديربي كتالونيا، ليتقاسم الصدارة مع ريال مدريد مجدداً.

وغابت أنياب المهاجم الأرجنتيني خلال القمة المحلية، بينما لعب زميله لويس سواريز دور البطولة بتسجيل هدف وصناعة آخر في أول مشاركة بعد العودة من العطلة الشتوية.

وسخرت صحيفة "ماركا" الإسبانية من أداء "ليو"، وأشارت في عنوان لتقرير المباراة "غاب (مارك أندريه) تير شتيغين عن الديربي، وميسي أيضاً"، مشيرة إلى استبعاد الحارس الألماني بداعي الإصابة.

في المقابل، منحت صحيفة "ماركا" أقل تقييم لميسي بين لاعبي البارسا، وعلقت قائلة "قدم واحدة من أسوأ مبارياته في الآونة الأخيرة، ولم يترك تأثيراً بالكاد في أداء البارسا، وهذا أمر غريب".

كما وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن ميسي اختفى في معظم فترات الديربي، وظهر فقط في لقطة واحدة عندما توغل في العمق وصنع فرصة لسواريز الذي استغلها ليسجل أجمل أهداف العام الجديد.

وبررت "آس" سوء مستوى ميسي بأنه خاض حصتين تدريبيتين فقط منذ عودته من العطلة، وافتقد اللياقة البدنية والدخول في الأجواء، لكن سيتعين عليه النهوض سريعاً في كأس السوبر الإسباني في السعودية.