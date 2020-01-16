صحيفة تفجر فضيحة: لاعبو مانشستر سيتي قضوا ليلة مع 22 عارضة أزياء

كشفت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن لاعبي مانشستر سيتي احتفلوا عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق على أستون فيلا بنتيجة 6-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع 22 عارضة أزياء إيطالية.

وأكدت الصحيفة أن اللاعبين حصلوا على إذن من المدرب بيب غوارديولا، لقضاء سهرة جماعية احتفالاً بالفوز الكبير، لكن الصحيفة قالت أنها غير متأكدة إذا كان المدير الفني يعلم بوجود فتيات مع اللاعبين أم لا.

وأقيم الحفل في فندق "Mere Golf Resort" في مدينة مانشستر، وكان بمثابة احتفالية مؤجلة لعيد الميلاد للاعبين بدون زوجاتهم وصديقاتهم، حيث قضى أحد الوسطاء نحو شهرين لتنظيمه.

وتساءلت الصحيفة عن ردة فعل زوجات وصديقات اللاعبين لدى معرفتهن بأن اللاعبين قضوا سهرة حتى الصباح مع 22 عارضة أزياء بغيابهن.

وأوضحت "ذا سن" أن اللاعبين قضوا ليلة صاخبة بحضور الحسناوات الإيطاليات وهن من مشاهير موقع التواصل الاجتماعي من عشاق مانشستر سيتي في ميلانو.

من جهة أخرى، نفى مصدر مقرب من مانشستر سيتي أي علاقة للاعبي النادي بالسهرة المزعومة خصوصاً مع غياب أي صور أو مقاطع فيديو للاعبين.