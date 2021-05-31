صحيفة تكشف الراحلين عن برشلونة خلال الصيف

كشفت صحيفة «آس» الإسبانية عن المرشحين للرحيل عن برشلونة في السوق الصيفي، في ظل رغبة جوان لابورتا، رئيس النادي في قيادة عملية تجديد كبيرة سيتخلص إثرها من عدة لاعبين.

وقالت الصحيفة أن جوردي آلبا، الظهير الأيسر، وصله عرض من أتلتيكو مدريد ليلحق بزميله السابق لويس سواريز.

ورغم نفي بطل الدوري الإسباني هذه التقارير، إلا أن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني يبحث عن ظهير أيسر.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستقبل سيرجيو بوسكيتس بات مجهولاً أيضاً، وأنه ولن يبقى مع الفريق حتى الاعتزال، وتبدو وجهته القادمة بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني، الذي ما زال يرى فيه أحد أبرز لاعبي الوسط حول العالم.

وأضافت أن أنتوان غريزمان أنهى الموسم بشكل جيد، لكنه فشل خلال موسمين في التأقلم مع أسلوب برشلونة وسيخرج نتيجة المشاكل المالية، ووجهته الأقرب باريس سان جيرمان.

وفيما يخص فيليبي كوتينيو الذي غاب أكثر من نصف الموسم بسبب الإصابة، فسيعود البرازيلي الموسم القادم على ما يبدو لفريقه السابق ليفربول، لكن الفريق الكتالوني لن يحصل سوى على مبلغ يقدر بـ 50 مليون يورو من بيعه.

وأكدت الصحيفة أن مصير الجناح عثمان ديمبيلي في برشلونة حُسم منذ شهور، رغم استعادته لمستواه الجيد، لكنه لم يجدد عقده وبالتالي، سيطرح النادي اسمه في السوق، وتبقى وجهته المحتملة أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز رغم اهتمام فرق في فرنسا وألمانيا بخدماته أيضاً.

وطلب برشلونة من سيرجيو روبرتو خفض راتبه بنسبة 50% إن رغب في البقاء، وبحال رفضه سيعرضه للبيع، وهناك عدة فرق في الدوري الفرنسي ترغب في التعاقد معه.