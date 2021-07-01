صحيفة تكشف تشكيل إيطاليا المتوقع أمام بلجيكا

أشارت تقارير إلى أن روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا يدرس بجدية الدفع بأندريا بيلوتي لقيادة هجوم الآتزوري أمام نظيره البلجيكي في القمة المرتقبة غداً في ربع نهائي بطولة يورو 2020.

وقالت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية أن المدير الفني سيعتمد على مهاجم تورينو في الهجوم، وبجواره كلٌ من دومينيكو بيراردي ولورينزو إنسيني، بدلاً من تشيرو إيموبيلي الذي شارك في 3 مباريات أساسياً منذ انطلاق منافسات يورو 2020.

ومن المتوقع أن يعود جيورجيو كييليني إلى قيادة خط دفاع إيطاليا إلى جانب زميله ليوناردو بونوتشي، وذلك بعدما غاب عن المباريات الأخيرة بسبب تعرضه للإصابة في عضلة الفخذ الأيمن، فيما سيشارك في مركزي الظهير الأيمن والأيسر كل من لورينزو دي لورينزو وليوناردو سبيناتزولا على التوالي.

توقعات ببقاء بيسينا على دكة بدلاء إيطاليا

وسيقود خط الوسط جورجينيو منذ البداية رفقة ماركو فيراتي ونيكولو باريلا، فيما سيبقى ماتيو بيسينا ومانويل لوكاتيلي على دكة البدلاء.

يذكر أن منتخب إيطاليا تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه بشق الأنفس على غريمه النمساوي بنتيجة 2-1 في دور الـ 16، فيما بلغ منتخب بلجيكا هذا الدور بعدما تخطى عقبة غريمه البرتغالي بهدفٍ نظيف.