صحيفة: توتنهام يوافق على بيع هاري كين بشروط معينة

كشفت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية أن توتنهام سيوافق على بيع نجمه وقائده هاري كين هذا الصيف إلى مانشستر سيتي إذا وصله عرض بقيمة 120 مليون جنيه استرليني إضافة إلى 20 مليون أخرى على شكل حوافز إضافية.

وسيعتمد دفع المبلغ الإضافي على الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز بوجود مهاجم سبيرز في صفوف سيتي.

توتنهام يشترط مبالغ إضافية على سيتي للتخلي عن كين

ويريد النادي اللندني الحصول على دفعة إضافية بحال تحطيم كين لرقم أهداف النجم التاريخي آلان شيرار في البريميير ليغ.

لكن القيمة الإضافية الكبرى ستأتي بشكل مباشر إذا ما نجح اللاعب البالغ 28 عاماً في قيادة مانشستر سيتي للفوز بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي.

والواضح أن دانييل ليفي رئيس سبيرز لن يسمح برحيل نجم الفريق إلا في صفقة قياسية تاريخية.