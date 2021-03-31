صحيفة توضح موقف ليفربول من بيع صلاح

قالت تقارير أوروبية، أن محمد صلاح هداف ليفربول لن يكون متاحاً للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط المصري بالرحيل عن الريدز، بعدما أثار التكهنات حول مستقبله في آنفيلد وإعلانه عن رغبته في الانضمام لأحد قطبي إسبانيا ريال مدريد أو برشلونة.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" نقلاً عن جارتها "دايلي مايل" أن ليفربول ليس لديه نية لبيع الدولي المصري.

واضافت أن حامل لقب الدوري الإنجليزي لن يفرط بأعظم مهاجم في تاريخه في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، لافتة إلى أنه تفوق على لويس سواريز وروبي فاولر ومايكل أوين وفيرناندو توريس.

وأشارت إلى أن صلاح إذا لم يستطع الرحيل الصيف القادم، فسيرغب في التوقيع على عقد جديد حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع نهاية يونيو 2023.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول "مرتاح" بعض الشيء بشأن المقابلة الأخيرة التي أجراها البالغ من العمر 28 عاماً مع صحيفة "ماركا" الإسبانية.

يذكر أن بعض التقارير أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة ليفربول تدرس فتح باب المفاوضات مع صلاح بشأن تجديد عقده قريباً.