صحيفة: دورتموند واثق من بقاء هالاند

أكدت صحيفة «بيلد» الألمانية بقاء إيرلينغ هالاند في بوروسيا دورتموند رغم رغبة العديد من الأندية في ضمه.

وانضم الدولي النرويجي الشاب إلى دورتموند في يناير الماضي مقابل 20 مليون يورو من ريد بول سالزبورغ.

وتوهج هالاند بقميص فريقه الجديد في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، قبل الخروج من البطولة القارية.

ورفض النادي الألماني جميع العروض المقدمة لنجمه الصاعد من مانشستر يونايتد وريال مدريد.

يذكر أن هالاند يرتبط بعقد مع بوروسيا دورتموند يمتد حتى 2024، ولا يتضمن إمكانية رحيله في الصيف.