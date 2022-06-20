صحيفة: رونالدو لن يعمل تحت إشراف مورينيو

لن ينتقل النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد للعمل تحت إشراف مواطنه ومديره الفني السابق جوزيه مورينيو في روما.

وأكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أنه رغم التقارير التي أشارت إلى رغبة صاحب الـ 37 عاماً في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد، إلا أنه لن يرتدي قميص الجيالوروسي الذي لا يستطيع توفير المبالغ المطلوبة لإتمام الصفقة.

وسبق للهداف البرتغالي أن تواجد رفقة مورينيو في ريال مدريد، لكن تواجد الاثنين في نادٍ واحد ليس أمراً وارداً حالياً.

وليس واضحاً بعد ما إذا كان رونالدو سيقرر مغادرة مانشستر يونايتد فعلياً خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وأنهى يونايتد الموسم بصورة مخيبة ومتواضعة وفشل في حسم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا التي يمني CR7 النفس في المشاركة فيها.

وسيكون على أي طرف مهتم باللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات توفير الأجور الضخمة التي يحصل عليها "صاروخ ماديرا" سنوياً.