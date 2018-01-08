صحيفة: رونالدو يرغب بالانتقال لتشيلسي

كريستيانو رونالدو

يميل النجم كريستيانو رونالدو إلى عدم الاستمرار مع ريال مدريد، والانضمام إلى تشيلسي وفقاً لصحيفة "دون بالون" الإسبانية.

ويبدو أن مشكلة الضرائب التي عانى منها الدولي البرتغالي في إسبانيا ما زالت تلقي بظلها، حيث قد يفضل "صاروخ ماديرا" الرحيل عن ريال.

ولا يقدم رونالدو هذا الموسم مستواه المعهود، حيث سجل فقط 4 أهداف في الدوري الإسباني، كما أنه لم يظهر بشكل جيد أمام سيلتا فيغو (2-2).

وادعت الصحيفة الإسبانية، أن رونالدو يرغب في الرحيل إلى تشيلسي هذا الشهر.

دفاع ريال مدريد يقلق جماهيره قبل مواجهة باريس سان جيرمان

صحف كتالونيا تبدأ بالاحتفال: وداعاً ريال مدريد

زيدان يتطلع لمواجهة باريس سان جيرمان من أجل إنقاذ موسم ريال مدريد

السوري سومي ينتقل إلى الدوري الأميركي

نجوم البرازيل كلفوا برشلونة نصف مليار يورو

وفي الوقت ذاته، قد ينتقل إيدين هازارد نجم البلوز إلى ريال مدريد، مما يعني احتمالية حصول صفقة تبادلية بطلاها هازارد ورونالدو.

وأفادت دون بالون، أن إدارة البلوز تميل للتعاقد مع رونالدو، ولا تمانع بإدخال هازارد ضمن الصفقة لإقناع ريال مدريد.

يشار إلى أن رونالدو يدرك أن مانشستر يونايتد لا يخطط للتعاقد معه في الوقت الحالي، وما يعقد الأمور علاقته المضطربة بالمدرب جوزيه مورينيو.

وكانت إدارة يونايتد تريد التعاقد مع الدولي البرتغالي منذ سنوات، إلا أن العلاقة توترت مع ريال مدريد بسبب صفقة دافيد دي خيا.

وسيكون المتوج بالكرة الذهبية، صفقة خيالية لتشيلسي في ظل عدم تقديم ألفارو موراتا الأداء المرجو.