صحيفة: رونالدو يطلب من يوفنتوس التعاقد مع مارسيلو

طالب جناح وهداف يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، من إدارة النادي التعاقد مع زميله السابق مارسيلو ظهير ريال مدريد.

وأبلغ البرتغالي النادي الإيطالي بذلك خلال الفترة الماضية، لصداقته القوية مع البرازيلي، وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.

وفقد مارسيلو مكانه في تشكيل ريال مدريد الأساسي لصالح زميله، فيرلان ميندي، ومع اقتراب عقده من الانتهاء في يونيو 2022، أصبح رحيله وشيكاً.

ويرى رونالدو أن يوفنتوس بحاجة إلى ظهير أيسر مميز مثل مارسيلو.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها البرتغالي هذا الطلب، حيث سبق وقام بذلك الصيف الماضي لكن المفاوضات لم تنجح مع ريال مدريد.