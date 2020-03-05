صحيفة: ريال مدريد قد يقيل زيدان الصيف القادم

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى تفكير ريال مدريد في التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق، ليخلف زين الدين زيدان.

وأفادت صحيفة "إيندبيندنت" البريطانية بأن إدارة ريال تواصلت مع ممثلي المدرب الأرجنتيني وطلبت أن تكون مطلعة على تحركاته بهدف بدء المحادثات معه في الصيف بشأن إمكانية تدريب الفريق الملكي.

ووفقاً للصحيفة فقد تدهورت علاقة زيدان ​​باللاعبين وخاصة المخضرمين منهم، وكذلك برئيس النادي فلورنتينو بيريز.

يذكر أن زيدان عاد إلى ريال مدريد في مارس 2019.

في المقابل، أقيل بوتشيتينو من منصبه كمدرب لسبيرز، وعين جوزيه مورينيو بدلاً منه، وحتى الآن لم يتعاقد المدرب الأرجنتيني مع أي فريق آخر.