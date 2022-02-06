صحيفة: ريال مدريد ينسحب من سباق ضم إيرلينغ هالاند

قالت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية أن ريال مدريد قرر عدم متابعة التحرك من أجل ضم الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وأشارت إلى أن النادي الملكي سيعمل على ضم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة مجانية عقب نهاية الموسم بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وستستنزف هذه الصفقة موارد ريال المالية من ناحية الأجور والعمولات مما يعني أن جلب اللاعب الشاب بات أمراً مستبعداً في هذه الحالة.

ويأمل الميرينغي أن تمنع المشاكل الاقتصادية غريمه برشلونة أيضاً من استقطاب النرويجي البالغ من العمر 21 عاماً.

ويتمنى ريال مدريد أن تكون وجهة هالاند صوب الدوري الإنجليزي وسط اهتمام مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي.