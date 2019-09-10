صحيفة: صلاح ضمن تشكيلة أساطير إفريقيا

نشرت صحيفة "ذا سن" البريطانية قائمة من أفضل 11 لاعباً في تاريخ قارة إفريقيا تزامناً مع اعتزال الكاميروني سامويل إيتو، الذى قرر إنهاء مسيرته الاحترافية نهائياً في سن الـ 38 عاماً.

وتواجد ضمن القائمة العديد من الأسماء الرنانة من بينها ثنائي لا زال نشطاً حتى الآن، هما المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجما ليفربول.

وجاءت تشكيلة أساطير إفريقيا حسب الصحيفة البريطانية كما يلي:

لحراسة المرمى: فينسان إينياما (نيجيريا).

لخط الدفاع: ريغوبيرت سونغ (الكاميرون)، سامويل كوفور (غانا)، لوكاس راديبي (جنوب إفريقيا).

لخط الوسط: مايكل إيسيان (غانا)، يايا توريه (ساحل العاج)، محمد صلاح (مصر)، ساديو ماني (السنغال).

لخط الهجوم: جورج ويا (ليبيريا)، ديدييه دروغبا (ساحل العاج)، سامويل إيتو (الكاميرون).