صحيفة: كيليان مبابي يفكر جدياً بعرض الهلال السعودي

بات النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان يفكر جدياً بعرض الهلال السعودي المغري، بحسب تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الأربعاء.

وقدم "الزعيم" عرضاً تاريخياً للظفر بتوقيع صاحب الـ 24 عاماً هذا الصيف، سيدفع بموجبه 200 مليون يورو لسان جيرمان، و500 مليون يورو للاعب على عامين وفقاً للجريدة الصادرة من مدريد.

ومع معاناة ريال مدريد أولوية مبابي الأولى في توفير الـ 200 مليون يورو المطلوبة لإتمام التعاقد، بدأ المهاجم الفرنسي بدراسة العرض السعودي جدياً.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أمس أن عائلة اللاعب لا تمانع الانتقال إلى السعودية، إذ أنها ترى أن الاحتراف في الدوري المحلي لمدة موسم واحد على أقل تقدير خيار منطقي بالنظر للخيارات المتوفرة.

وسيمنح نجاح الهلال في إتمام الصفقة دفعة ضخمة للدوري السعودي وأنديته التي باتت تنافس عمالقة أوروبا على أبرز لاعبي كرة القدم من شتى بقاع العالم.

يذكر أن عقد مبابي الجاري مع باريس سان جيرمان سيصل إلى نهايته العام القادم، أي أن الباريسيين مطالبون ببيعه هذا الصيف حتى لا يخسروه مجاناً بعد انتهاء الموسم الجديد.