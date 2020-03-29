صحيفة: لاوتارو يوافق على الانضمام لبرشلونة

أكدت صحيفة «سبورت» الكتالونية موافقة لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر، على الانتقال لبرشلونة.

ويسعى البارسا حالياً للتوصل إلى اتفاق مع إنتر ميلان لضم الدولي الأرجنتيني.

وأوضحت أن النادي الكتالوني لديه عدة خيارات أخرى خلال سوق الانتقالات الصيفية ضمن قائمة تدعيم صفوفه في الفترة القادمة، وعلى رأسها نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان.

ولا يعد برشلونة الفريق الوحيد الذي يسعى لضم لاوتارو حيث أبدى مانشستر سيتي وريال مدريد اهتمامهما بالحصول على خدمات قناص النيراتزوري الذي يقدم مستويات جيدة للغاية هذا الموسم.

يذكر أن تقارير الصحف الإسبانية سبق أن اشارت حول اقتراح ليونيل ميسي للتعاقد مع مواطنه لاوتارو مباشرة بعد كوبا أميركا التي اقيمت العام الماضي وتوج بها المنتخب البرازيلي.