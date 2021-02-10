صحيفة: ليفربول سيمنح محمد صلاح عقداً لا يمكن رفضه

فجرت صحيفة "ميرور" البريطانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمد صلاح مع فريقه ليفربول خلال السوق الصيفي القادم بعدما ترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن رحيله خلاله لأحد قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد أوبرشلونة.

وقال التقرير أن النادي الإنجليزي سيمنح النجم المصري عقداً جديداً مثيراً للاهتمام لا يمكن رفضه.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول يمر بموسم فوضوي مما يعني أن ما كان متوقعاً أن يكون تحدياً آخر على اللقب قد تحول بدلاً من ذلك إلى الابتعاد حتى عن المراكز الأربعة الأولى.