صحيفة: مانشستر سيتي قد يضطر لإقامة ممر شرفي لليفربول

قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن مانشستر سيتي قد يضطر لإقامة ممر شرفي لليفربول في حالة فوز الريدز بمبارياته الـ 6 القادمة ليتأكد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتتضمن المباريات الـ 6 القادمة لليفربول مواجهة كل من نوريتش سيتي وواتفورد وإيفرتون وويست هام يونايتد وبورنموث وكريستال بالاس.

ويتصدر بطل أوروبا والعالم حالياً الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب صاحب المركز الثاني، ليصبح تتويجه رسمياً مسألة وقت فحسب.