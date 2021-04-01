صحيفة: مانشستر سيتي لم يغلق ملف ليونيل ميسي

قالت صحيفة ”ذا سن“ البريطانية أن مانشستر سيتي لم يغلق ملف التعاقد مع النجم ليونيل ميسي خلافاً لما نشرته وسائل الإعلام الكتالونية والإسبانية مؤخراً، رغم الاهتمام بإيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند.

ووفقاً لمصادر الصحيفة، لا يستبعد النجم الأرجنتيني الانتقال لملعب الاتحاد، كما أن المدرب بيب غوارديولا يضعه ضمن لائحة أهدافه للموسم القادم.

ويراقب مانشستر سيتي وضع ميسي، ويدرك أنه لم يفتح بعد باب المفاوضات مع إدارة البارسا الجديدة لتجديد عقده؛ مما يبقي الباب مفتوحاً لرحيله في صفقة انتقال حر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعرف النادي الإنجليزي أن برشلونة لا يملك المال حالياً ويعيش أزمة اقتصادية كبيرة، لذلك ستجد الإدارة الجديدة برئاسة جوان لابورتا صعوبة في توفير سيولة مالية لبناء مشروع جديد يقنع ميسي بالبقاء.

وأكدت الصحيفة أن غوارديولا، يخطط لإبرام صفقة كبيرة في الصيف، ويضع ضمن أهدافه أيضاً النجم جاك غريليش نجم أستون فيلا والذي تقدر قيمته بنحو 100 مليون جنيه استرليني.

ويبحث سيتي عن هداف يعوض رحيل نجمه وهدافه التاريخي سيرجيو أغويرو بنهاية الموسم الحالي، ورغم اهتمامه بهالاند لكنه سيجد صعوبة في ضمه بالنظر لرغبة دورتموند في الحفاظ عليه ولوجود أندية تنافس بقوة على التعاقد معه.

يذكر أن صحيفة "سبورت" أكدت تواجد والد هالاند ووكيل أعماله مينو رايولا في برشلونة مما قد يعني أن الهداف النرويجي سينتقل إلى كتالونيا الموسم القادم.