صحيفة: مانشستر يونايتد مهتم بضم سيميدو

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية بأن برشلونة غير موقفه حول مستقبل ظهيره الأيمن نيلسون سيميدو.

فبعدما كان الدولي البرتغالي لفترة «لاعباً لا يُمس» لكونه من المحبوبين لدى الإدارة، إلا أن جائحة فيروس «كورونا»، وتأثيراتها ربما تغير خطط البارسا بشأن اللاعب.

وقالت الصحيفة: «مانشستر يونايتد مهتم بسيميدو الذي ينتهي عقده في 2022، ولديه شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو، وبرشلونة مستعد للبيع.

«لكن لا يوجد أي نادٍ قادر على دفع هذا المبلغ، لذلك سيوافق برشلونة على رحيله بمقابل جيد، لتمويل الصفقات الجديدة مثل نيمار ولاوتارو».

وأشار التقرير إلى أن برشلونة سيناقش أي عرض لسيميدو مع وكيله جورجي مينديش، كما أن اللاعب نفسه يريد الرحيل لأنه ليس الخيار الأول في مركزه.

ويتناوب سيميدو مع سيرجي روبرتو في مركز الظهير الأيمن، وقد عرض برشلونة عليه التجديد حتى 2025، لكن البرتغالي رفض، وهذا سبب آخر لبيعه.