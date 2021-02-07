صحيفة: ميسي يتلقى عرضاً ضخماً من باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية أن باريس سان جيرمان تقدم بعرض مميز للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي ينتهي عقده مع برشلونة نهاية الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة أن بطل الدوري الفرنسي عرض على الأرجنتيني عرضاً مذهلاً بقيمة 40 مليون جنيه استرليني، تذهب له بمفرده باعتباره صفقة مجانية، بالإضافة إلى راتب أساسي قدره 800 ألف جنيه في الأسبوع.

ونقلت عن المدير الفني لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو، رغبته في تدريب مواطنه، قائلاً في وقت سابق من هذا الأسبوع: إذا أتيحت الفرصة لتدريب ميسي، فسيكون ذلك رائعاً. لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن تكون مشكلة.

وأبدى برشلونة غضبه بشدة من محاولات باريس سان جيرمان التعاقد مع ميسي، وهذا بالتأكيد زاد الموقف إثارة قبل مواجهة الفريقين في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من هذا الشهر.

ووقع ميسي آخر عقد مع البارسا في عام 2017، ومن المقرر أن ينتهي العقد نهاية يونيو المقبل، مما يحق له التفاوض بشكل مجاني مع أي نادٍ آخر.

وحاول ميسي من قبل مغادرة النادي الكتالوني الصيف الماضي، إلا أنه رضخ في النهاية لقرار النادي بتفعيل الشرط الجزائي بقيمة 700 مليون يورو، وقرر البقاء لموسم آخر.