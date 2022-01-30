صحيفة: هالاند يحلم بالانتقال إلى برشلونة

قالت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية أن الهداف الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند يحلم بالانتقال إلى صفوف برشلونة صيف العام الجاري.

وارتبط اسم اللاعب الشاب مراراً بالانتقال إلى ريال مدريد وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد في تقارير سابقة، لكنه يطمح لارتداء قميص الفريق الكتالوني وفقاً للصحيفة البريطانية.

وسيتمكن أي نادٍ يدفع 75 مليون يورو لدورتموند من الحصول على توقيع هالاند خلال الصيف إذا ما اتفق معه على الأجور وعمولة وكيل أعماله ووالده.

ويعاني برشلونة من ضائقة مالية صعبة، ويستبعد أن يتمكن من توفير المبلغ المطلوب ما لم يتمكن من بيع بعض لاعبيه.

وستكشف الأشهر القادمة عن وجهة النرويجي المطلوب من قبل عمالقة أوروبا.