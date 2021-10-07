صحيفة: هالاند يرفض التمديد مع دورتموند ويفضل ريال مدريد

يبدو النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند عازماً على إنهاء مسيرته مع بوروسيا دورتموند بعد نهاية الموسم الجاري وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

وقالت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن الهداف البالغ من العمر 21 عاماً سيرفض تجديد عقده مع أسود فيستفاليا الذي سيتقاضى على إثره ضعف أجره.

وبدلاً من ذلك، يرغب اللاعب بالرحيل عن دورتموند في الصيف المقبل بالتعاون مع وكيل أعماله مينو رايولا.

من هي الفرق المهتمة بضم هالاند ؟

وادعت الصحيفة أن النجم النرويجي الصاعد يفضل الانتقال إلى ريال مدريد رغم اهتمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وبرشلونة وباريس سان جيرمان بخدماته أيضاً.

والتقى رايولا ووالد هالاند بجوان لابورتا رئيس البارسا خلال الصيف الماضي في إسبانيا.

كما كشفت أن دورتموند رفض عروضاً من سيتي وسان جيرمان بقيمة 200 مليون يورو خلال فترة الانتقالات المنصرمة.