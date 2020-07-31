صحيفة: 260 مليون يورو راتب ميسي مع إنتر ميلان

ركزت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية على شائعات اهتمام إنتر ميلان بالتعاقد مع النجم ليونيل ميسي، حيث عنونت الصحيفة: «260 مليون إجمالي الراتب لأربع سنوات تكلفة عملية ميسي-إنتر».

يأتي حديث الصحيفة عن الصفقة رغم نفي أنتونيو كونتي مدرب إنتر، حيث أكد أن النيراتزوري لم يتحرك من أجل ضم قائد برشلونة، إلا أن الصحيفة قالت أن النادي الإيطالي لا يزال يفكر في صفقة "ليو"، ويرغب في استغلال العلاقة المتوترة بين اللاعب وناديه، من أجل التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية، في ظل تلميحه للرحيل.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان يجهز 260 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات ميسي، خاصة أن هذا المقابل قد يكون قياسياً بالنسبة للاعب الذي اقترب من إنهاء مسيرته.

كما ارتبط اسم الأرجنتيني بالرحيل إلى مانشستر سيتي، بعد أن بات أول أهداف بيب جوارديولا المدير الفني للفريق السماوي، خاصة أنه لعب تحت قيادته أثناء إشرافه على لبرشلونة.