صدام أول بين سيتين وبيكيه

رغم الرياح والأمطار التي هطلت على ملعب تدريبات برشلونة، إلا أن المدير الفني كيكي سيتين أصر على خوض التمارين، استعداداً لمواجهة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا اليوم الاربعاء أمام إيبيزا إيفسا.

وكان سيتين صرح سابقاً بأنه يرغب في جلب رياح شمال إسبانيا إلى كتالونيا، وهو ما حصل خلال تدريبات أمس الثلاثاء، والتي شهدت أمطاراً غزيرة، فكانت رغبة المدرب الإبقاء على الحصة التدريبية، في وقت لم يكن رأي نجوم الفريق مشابهاً، حيث فضلوا إلغاءها أو إجراءها في ملعب مسقوف، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

وأثناء انتقالهم إلى الملعب التدريبي، كان واضحاً سخط كثير من اللاعبين، خصوصاً المدافع جيرارد بيكيه الذي قال: "لقد ألغوا التدريبات على الأقل في الماضي"، ليردد زملاؤه: "هيا... هيا".