صدام جديد بين ساري وبيانيتش

تحدثت وسائل الإعلام الإيطالي عن صدام بين المدرب ماوريتسيو ساري ولاعب الوسط ميراليم بيانيتش خلال تدريبات يوفنتوس قبل المباراة مع بولونيا ضمن المرحلة 27 من الدوري الإيطالي.

وتشوب الأجواء في يوفي حالياً التوتر بعد خسارة كأس إيطاليا أمام نابولي، والظهور بشكل باهت في المباراتين اللتين خاضهما الفريق في البطولة.

وكشفت "لا ستامبا" عن اشتباك بين اللاعب البوسني ومدربه خلال التدريبات، وهو ليس الاشتباك الأول بينهما، إذ سبق ذلك صدام آخر بعد انتقادات من قبل الأول للثاني عقب الخسارة من ليون في ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال.

وأضاف التقرير أن ساري قرر استبعاد البوسني من قائمة مباراة بولونيا، أو على الأقل من التشكيل الأساسي، وسيشارك رودريغو بينتانكور أساسياً بدلاً منه.

وبات بيانيتش محور حديث وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية بعد ارتباطه بالدخول في صفقة تبادلية لضم آرتور ميلو نجم ببرشلونة، وقد يقود صدامه مع ساري لإعادة فتح الموضوع.

ويحل يوفنتوس ضيفاً على بولونيا على ملعب ريناتو دالارا لحساب المرحلة السابعة والعشرين من السيري آ.