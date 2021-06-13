صدام قوي بين إنجلترا وكرواتيا في يورو 2020

يسعى منتخب إنجلترا بقيادة مدربه غاريث ساوثغيت، لكسر عقدة تاريخية في بطولة أوروبا، حين يواجه نظيره الكرواتي في افتتاح مباريات الطرفين في يورو 2020 على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وسيكون منتخب الأسود الثلاثة أمام تحدٍ صعب، لكسر عقدة عدم الفوز في مبارياته الافتتاحية، طوال تاريخ مشاركاته في 9 بطولات لليورو، حين يواجه منتخب كرواتيا، الذي أخرجه من نصف نهائي كأس العالم 2018 بروسيا.

وتضم مجموعة إنجلترا كلاً من كرواتيا واسكتلندا والتشيك.

ويلاقي منتخب إنجلترا في مباراته الثانية غريمه الاسكتلندي، ويختتم الدور الأول من يورو 2020 بلقاء التشيك.

وحققت إنجلترا خلال مبارياتها الافتتاحية في بطولات اليورو التسع السابقة، التي شاركت بها (من 1968 إلى 2016)، 4 هزائم، و5 تعادلات، دون أي فوز.

وبداية بالنسخة الأولى التي شاركت فيها إنجلترا عام 1968، خسر المنتخب الإنجليزي ضد يوغوسلافيا بهدف نظيف، وفي نسخة 1980 تعادل مع بلجيكا بهدف لمثله، وفي نسخة عام 1988 خسر أمام آيرلندا الشمالية بهدف نظيف، وفي نسخة 1992 تعادل بدون أهداف ضد الدنمارك، وفي نسخة 1996 تعادل بهدف لمثله ضد سويسرا.

آمال كرواتيا على فتاها الذهبي

في المقابل، يرغب منتخب كرواتيا في الخروج بنتيجة إيجابية أمام المرشح الأبرز للصعود كمتصدر للمجموعة، قبل مواجهة كل من، التشيك واسكتلندا في الجولتين المقبلتين.

وصعد المنتخب الكرواتي إلى يورو 2020، بعد تصدر المجموعة الخامسة في التصفيات برصيد 17 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

وحقق الكروات إنجازاً كبيراً في النسخة الماضية من كأس العالم في روسيا، قبل 3 أعوام، بالوصول إلى المباراة النهائية قبل الخسارة المثيرة بنتيجة 2-4 أمام فرنسا.

وكما جرت العادة في السنوات الأخيرة، يتسلح منتخب كرواتيا بخبرات قائده لوكا مودريتش، أحد أفضل لاعبي العالم في الفترة الماضية، والحائز على جائزة الكرة الذهبية عام 2018.

وخاض مودريتش 136 مباراة دولية مع منتخب بلاده على كافة الأصعدة، الدولية والرسمية، سجل خلالها 17 هدفا وأسهم بـ21 تمريرة حاسمة.

المجموعة الثالثة في يورو 2020

كما تنطلق مباريات المجموعة الثالثة اليوم أيضاً، بمواجهة بين منتخبي النمسا ومقدونيا الشمالية على الملعب الوطني بالعاصمة الرومانية بوخارست.

وفي الساعة العاشرة مساء، يلتقي منتخب هولندا مع غريمه الأوكراني في ملعب يوهان كرويف آرينا بالعاصمة أمستردام في مواجهة لن تقل إثارة عن مباراة إنجلترا وكرواتيا.

وتعد المواجهة بمثابة صدام كبير، إذ يعد المنتخب الهولندي الوحيد الذي ســـبق له حصد اللقب القاري من منتخبات المجموعة الثالثة، حيث توج ببطولة الأمم الأوروبية مرة وحيدة عام 1988 بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الاتحاد السوفيتي بهدفين نظيفين بقدمي ماركو فان باستن ورود خوليت، وذلك في البطولة التي أقيمت في ألمانيا.

أما أبرز إنجازات منتخب أوكرانيا، كان تأهله للدور ربع النهائي في كأس العالم 2006 في ألمانيا، رغم أنها كانت المشاركة الأولى والأخيرة له في المونديال.