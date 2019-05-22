صديق سواريز يقترب من برشلونة

اتخذ برشلونة خطوة أولية لضم لاعب جديد بمركز المهاجم الصريح إلى صفوفه، رغم رفض ناديه التفريط في خدماته.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” الكتالونية، قدم البارسا عرضاً أولياً بقمية 25 مليون يورو، إلى سيلتا فيغو للحصول على خدمات ماكسي غوميز، وهي نصف قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغة 50 مليون يورو.

وأفادت التقارير أن برشلونة بدأ بمتابعة ماكسي خلال الشهور القليلة الماضية، كونه يبحث عن مهاجم بديل للويس سواريز، خاصة بعد فشل كيفين برينس بواتينغ في تقديم مستوى جيد خلال فترة إعارته.

ويتمتع ماكسي بصداقة جيدة للغاية مع سواريز، وهو ما يرجح إتمام الصفقة وانتقاله لكامب ناو.

ويرتبط ماكسي بعقد مع سيلتا فيغو يمتد حتى عام 2022، لكن سيلتا قد يرضخ في النهاية لمحاولات برشلونة وضغط اللاعب ويقرر الموافقة على بيعه مقابل 40 مليون يورو، خوفاً من تراجع مستواه فيما بعد وفقدان الفرصة لبيعه بمبلغ كبير.

وخاض غوميز 36 مباراة بقميص سيلتا في جميع المسابقات هذا الموسم، ونجح في تسجيل 13 هدفاً، أقل من أهدافه الموسم الماضي بفارق 5 أهداف.