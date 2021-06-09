صراع إنجليزي لضم كوتينيو

اقترب البرازيلي فيليبي كوتينيو من الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية وفقاً لرغبة إدارة النادي الإسباني.

ويحظى نجم الوسط المهاجم باهتمام عدد من الأندية الإنجليزية على رأسها تشيلسي وإيفرتون وتوتنهام، لكن هذا الاهتمام لم يرتق إلى مستوى العروض الرسمية رغم المحادثات مع وكيل أعمال اللاعب البرازيلي وفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الصادرة من كتالونيا.

مرسيليا يتحرك لضم كوتينيو

بدوره، أعلن أولمبيك مرسيليا دخوله في سباق الحصول على خدمات صاحب الـ 28 عاماً هذا الصيف وسط توقعات بفشل مساعيه بسبب رغبة اللاعب في الانضمام إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن كوتينيو من أبرز لاعبي البرازيل في السنوات الأخيرة وقضى مواسم رائعة على المستوى الفردي في ليفربول قبل أن ينتقل إلى برشلونة ويخرج معاراً في تجربة غير ناجحة إلى بايرن ميونيخ.