صراع إيطالي ألماني على الحذاء الذهبي وتراجع تاريخي لليغا

يتواصل سباق الحذاء الذهبي الأوروبي مع تقدم مراحل المنافسة في جميع الدوريات الأوروبية هذا الموسم، واقتراب الدوريات الكبرى من مراحل الحسم.

ويشهد الموسم مفاجآت عديدة في ترتيب الهدافين، إذ ابتعد نجوم الدوري الإسباني عن المراكز الأولى لأول مرة منذ سنوات طويلة، حيث يحتل النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة وهداف الليغا حتى الآن المركز الخامس عشر في قائمة الترتيب.

ويحتل النجم تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو صدارة السباق برصيد 25 هدفاً (50 نقطة)، يليه النجم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ برصيد 23 هدفًا (44 نقطة)، ثم يحل النجم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ثالثًا برصيد 20 هدفاً (40 نقطة) بالتساوي مع النجم تيمو فيرنر مهاجم لايبتزيغ.

وفي المركز الخامس يأتي النجم الشاب إيرلينغ هالاند مهاجم ريد بول سالزبورغ السابق وبوروسيا دورتموند الحالي برصيد 24 هدفاً (40 نقطة)، يليه روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان برصيد 17 هدفاً (34 نقطة).

ويشهد المركز السادس ظهور أول نجوم البريميير ليغ، إذ يحتله النجم جايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 17 هدفاً (34 نقطة)، يليه سيرجيو أغويرو هداف مانشستر سيتي برصيد 16 هدفاً (32 نقطة).

يذكر أن آخر لاعب من خارج أندية الدوري الإسباني نجح في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي كان النجم لويس سواريز، عندما كان يدافع عن قميص ليفربول موسم 2013-2014، وحصد الجائزة حينها بالتساوي مع رونالدو، الذي كان يلعب في ريال مدريد، إذ سجل كل منهما 31 هدفاً ليحصد 62 نقطة.

كما يعد موسم 2007-2008 آخر موسم يشهد تتويج أحد النجوم من خارج منافسات الليغا منفرداً بالجائزة، وكان حينها رونالدو الذي كان يدافع عن قميص مانشستر يونايتد، وسجل 31 هدفاً ليحصد 62 نقطة.

أما بالنسبة للدوري الإيطالي، فقد كان فرانشيسكو توتي أسطورة روما آخر المتوجين بالجائزة، وذلك موسم 2006-2007، وسجل حينها 26 هدفاً ليحصد 52 نقطة.