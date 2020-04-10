صراع إيطالي على عثمان ديمبيلي

دخل عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة على رادار عملاقي الكرة الإيطالية يوفنتوس وإنتر ميلان، إذ يبدو أن صراعاً بينهما سيدور للظفر بخدمات الفرنسي نهاية الموسم وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأضافت أن مستقبل اللاعب سيكون في إيطاليا على ما يبدو، وذلك عقب انتهاء أزمة كورونا وعودة الحياة إلى الملاعب مرة أخرى.

وكان ديمبيلي قد انضم إلى برشلونة قادماً من بوروسيا دورتموند في صفقة توقع كثيرون نجاحها، إلا أن الفرنسي تعرض للكثير من الإصابات ولم يقدم المستوى المرجو منه، حتى الآن، مع النادي الكتالوني، وهو الأمر الذي قد يدفع النادي إلى التفكير في بيعه.