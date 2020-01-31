صراع بين أندية الدوري الإنجليزي لخطف زياش في الصيف

كشفت صحيفة «ذا سن» البريطانية أن حكيم زياش نجم أياكس أصبح موضوعاً للصراع بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة أن تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع الدولي المغربي وفقاً لطلب مدربه فرانك لامبارد، والذي طلب أيضاً التعاقد مع بين تشيلويل ظهير ليستر سيتي.

وأشارت إلى أن زياش عندما جدد عقده مع أياكس هذا الموسم، أزال بند الشرط الجزائي المقدر بـ 25 مليون جنيه استرليني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن القيمة السوقية لزياش حالياً تبلغ 42.5 مليون جنيه.

وكشفت أن تشيلسي سيخوض صراعاً مع مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان لحسم صفقة المغربي الصيف المقبل.

يذكر أن زياش كان أحد أبرز أهداف آرسنال الصيف الماضي، لكن النادي اللندني فضل التعاقد مع الجناح نيكولاس بيبي.