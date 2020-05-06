صراع بين باريس سان جيرمان وبرشلونة على لاوتارو

دخل باريس سان جيرمان لمحاولة إفساد خطة برشلونة للتعاقد مع المهاجم لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان.

وقالت شبكة "إي إس بي إن" أن النادي الباريسي يضع عينه على النجم الأرجنتيني لترميم هجومه الموسم القادم.

ودخل سان جيرمان في صفقة لاوتارو التي تعتبر الهدف الأبرز لإدارة البارسا أيضاً.

وأشارت الشبكة إلى أن باريس سان جيرمان يخطط لتعويض رحيل إيدينسون كافاني من خلال التعاقد مع نجم النيراتزوري.

وينتهي عقد كافاني مع باريس نهاية الموسم ويرغب الأوروغوياني في الرحيلمنذ يناير الماضي.

كما تبدو ساعات الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي في بارك دو برانس معدودة لذلك يدرس مسؤولو النادي الفرنسي انتداب لاوتارو البالغ من العمر 22 عاماً.

وسيكون السباق في صفقة لاوتارو صعباً على باريس سان جيرمان نظراً لرغبة اللاعب في مزاملة مواطنه ليونيل ميسي في كامب ناو.