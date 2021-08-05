سباق بين برشلونة وريال مدريد للظفر بخدمات لابورت

يرغب المدافع الإسباني آيميريك لابورت في الرحيل عن مانشستر سيتي والعودة إلى منافسات الدوري الإسباني هذا الصيف.

وكشف موقع "90Min" أن ريال مدريد وبرشلونة مهتمان بالتعاقد مع اللاعب البالغ 27 عاماً من العمر.

وانضم المدافع الفرنسي الإسباني إلى سيتي قادماً من أتلتيك بلباو في يناير من عام 2018.

وخاض لابورت 111 مباراة مع السيتيزنز وسجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثة أهداف أخرى، إلا أنه تراجع في سلم الأولويات في الفريق لصالح جون ستونز.

هل سيعود لابورت إلى إسبانيا؟

وحاول برشلونة ضم اللاعب عدة مرات قبل انتقاله للدوري الإنجليزي، ويبقى الاهتمام بخدماته موجوداً لدى البارسا رغم التعاقد مع إيريك غارسيا مطلع الصيف، وذلك نظراً لقرب رحيل سامويل أومتيتي وكليمون لونغليه.

ويبدو ريال مدريد بأمس الحاجة أيضاً إلى مدافع مميز لمزاملة التعاقد الجديد ديفيد آلابا عقب رحيل سيرخيو راموس ورافاييل فاران، نظراً لتبقي ناتشو وإيدير ميليتاو لديه في متوسط الدفاع.