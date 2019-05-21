صراع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على بيانيتش

كشفت صحيفة "توتوسبورت" اليوم الأحد عن وجود منافسة ثنائية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي من أجل التوقيع مع البوسني ميراليم بيانيتش نجم وسط يوفنتوس.

ويريد بيب غوارديولا تجديد خط وسطه بلاعب جديد، في ظل الإصابات المتكررة لفيرناندينيو وانخفاض مستوى دافيد سيلفا هذا الموسم.

كذلك يرغب زيدان في جلب لاعب ارتكاز إضافي بعد هبوط مستوى توني كروس، خصوصاً مع صعوبة جلب بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد.

يذكر أن إدارة يوفنتوس لا تمانع بيع بيانيتش خلال السوق الصيفي، في حال وصول عرض رسمي يقدر بقيمة 80 مليون يورو لاستغلال هذا الرقم في جلب صفقات جديدة.