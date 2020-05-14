صراع جديد على بيانيتش مع اقترابه من برشلونة

واجهت مساعي برشلونة لضم ميراليم بيانيتش من يوفنتوس محاولات لعرقلتها من قبل أندية أخرى ترغب في التعاقد مع الدولي البوسني.

وكانت تقارير قد أفادت أن البارسا قد اقترب من ضم البوسني، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، لكن وبشكل مفاجىء، ظهرت أندية منافسة ترغب في نفس الأمر.

ويبدو أن تشيلسي وباريس سان جيرمان هما أقرب فريقين للتعاقد مع بيانيتش في حال ابتعاده عن برشلونة.

وقد يتخلى البيانكونيري عن لاعب وسطه لتشيلسي مقابل الحصول على جورجينيو، بينما سيكون لياندرو باريديس البديل المتوقع بحال رحيل البوسني إلى باريس سان جيرمان.

وسيكون برشلونة الخيار الأول، حيث أشارت تقارير في إسبانيا هذا الأسبوع إلى أن النجم البوسني وافق بالفعل على الشروط الشخصية وكان حريصاً على اتخاذ هذه الخطوة.

لكن المشكلة ستكون في التخمة التي يعاني منها برشلونة في وسط ملعبه مع رفض النجم آرتور ميلو الرحيل.

لذلك، بدأ يوفنتوس في الاستماع إلى عروض أخرى تحسباً لأي مستجدات قد تجبر برشلونة على التراجع وعدم إتمام الصفقة خلال الصيف.

يذكر أن بيانيتش اقترب أكثر من الرحيل عن يوفنتوس مع وصول المدرب ماوريتسيو ساري، وذلك على عكس المتوقع.