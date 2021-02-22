صراع رباعي على أغويرو

أفادت تقارير قادمة من إسبانيا عن صراع رباعي على توقيع نجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو في ظل اقتراب عقده من الانتهاء.

وينتهي عقد المهاجم الأرجنتيني مع سيتي في يونيو المقبل، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق من أجل تمديده.

وقال برنامج "إل تشيرينغيتو" أن هنالك 4 فرق تتصارع للظفر بخدمات هداف أتلتيكو مدريد السابق بحال رحيله هذا الصيف وهي برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وإنتر.

وكان أغويرو قد أوضح في تصريحات مؤخراً أن مستقبله لم يحسم بعد ولم يتم التوصل لأي قرار نهائي بخصوصه.