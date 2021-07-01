صراع على لقب هداف يورو 2020 بعد خروج الكبار

اشتعل صراع الهدافين في بطولة يورو 2020 بعد توديع كبار النجوم للمنافسات من دور الستة عشر وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خرج مع منتخب بلاده حامل اللقب إثر الخسارة من نظيره البلجيكي 0-1.

وسجل "صاروخ ماديرا" 5 أهداف في البطولة ليحتل صدارة الترتيب، إلا أن الإطاحة ببلاده من البطولة يعني أن اللقب قد يكون من نصيب لاعب آخر.

بنزيما يودع يورو 2020 مع أبطال العالم

كما ودع كريم بنزيمة (4 أهداف) نجم ريال مدريد مع منتخب بلاده الفرنسي، والسويدي إيميل فورسبيرغ (4 أهداف)، والنجم الهولندي جورجينيو فينالدوم (3 أهداف) البطولة ليصبح الطريق نحو لقب هداف يورو 2020 مفتوحاً على مصراعيه أمام نجوم آخرين.

شيك الوصيف بـ 4 أهداف

يأت في مقدمة هولاء النجوم التشيكي باتريك شيك برصيد 4 أهداف، والإنجليزي رحيم ستيرلينغ والسويسري هاريس سيفيروفيتش برصيد 3 أهداف لكلٍ منهما، وبالمثل البلجيكي روميلو لوكاكو.

ويلاحق هؤلاء برصيد هدفين كلٌ من الإسبانيون ألفارو موراتا وفيران توريس وبابلو ساربيا، ونجوم الدنمارك يواكيم مايلي وكاسبر دولبيرغ ويوسف بولسن، والسويسري شيردان شاكيري والإيطاليون مانويل لوكاتيلي وتشيرو إيموبيلي وماتيو بيسينا والبلجيكي ثورغان هازارد.

رونالدو يتصدر بخمسة أهداف

على الرغم من توديعه البطولة رسمياً، ما زال النجم البرتغالي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف بانتظار من يعادله أو يتفوق عليه.

لقب هداف يورو 2020

يتبقى في البطولة لمن يحلمون بالحصول علي لقب الهداف ثلاث مباريات أخرى بواقع مباراة في كل مرحلة ربع النهائي ثم نصف النهائي وأخيراً مواجهة الحلم في النهائي الأوروبي الذي سيقام في 11 من الشهر الجاري.

رقم بلاتيني صامد منذ 36 عاماً

ومع اقتراب انتهاء يورو 2020 ما زال الأسطورة الفرنسية ميشيل بلاتيني يتصدر قائمة أكبر عدد من الأهداف المسجلة في بطولة واحدة، حيث نجح في هز الشباك 9 مرات في يورو 1984 التي توج بلقبها منتخب بلاده، ولم يتمكن أي لاعب من تحقيق نفس الرقم، ويليه مواطنه أنتوان غريزمان برصيد 6 أهداف في النسخة الماضية يورو 2016.