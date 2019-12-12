صراع كبير على هالاند

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن هناك 40 نادياً تابعت مباراة ريد بول سالزبورغ وليفربول، الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا، من أجل المهاجم الشاب إيرلينغ هالاند.

وقال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي، أن أداء النرويجي الشاب في دوري الأبطال هذا الموسم وتسجيل 8 أهداف في 6 مباريات، جذب أنظار الأندية في الدوريات الكبرى له مثل ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن وليفربول ومانشستر يونايتد.

لكن تقاريراً اليوم الخميس كشفت أن ممثلي اللاعب توجهوا إلى ألمانيا لمناقشة انتقال هالاند لبوروسيا دورتموند الشهر القادم.