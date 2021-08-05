صراع محتدم بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس على توقيع بوغبا

احتدم الصراع على توقيع النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

ويستعد يوفنتوس لمنافسة باريس سان جيرمان على توقيع صاحب الـ 28 عاماً.

يأتي هذا التطور بعد تقارير تناقلتها وسائل الإعلام أمس أكدت أن النادي الإنجليزي لا يمانع بيع اللاعب الذي يتبقى على عقده موسم واحد مقابل 50 مليون يورو.

بوغبا مرشح للعودة إلى يوفنتوس

وسبق لبول بوغبا ارتداء قميص يوفي خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2016 والذي سطع معه نجمه ليستعيده يونايتد في صفقة قدرت قيمتها بنحو 105 ملايين يورو.

وخاض النجم الفرنسي 124 مباراة مع البيانكونيري سجل خلالها 28 هدفاً.

وبدا أن لاعب خط الوسط في طريقه إلى باريس سان جيرمان، إلا أن دخول فريقه السابق في المنافسة قد يغير من خططه.