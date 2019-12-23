صراع محتدم على جائزة أسطورة أبطال أوروبا

واصل ليونيل ميسي، هداف برشلونة، ملاحقة كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، على صدارة استفتاء جائزة أسطورة دوري أبطال أوروبا، بالنسخة الحادية عشرة من حفل جوائز دبي غلوب سوكر العالمية، يوم 29 ديسمبر الجاري بمدينة دبي.

ويتنافس على الجائزة، التي تم استحداثها هذا العام، 7 مرشحين، هم: كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، وليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي، وكلارينس سيدورف لاعب ريال مدريد وميلان السابق، وباولو مالديني مدافع ميلان السابق.

بالإضافة إلى إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق، وتشافي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق ومدرب السد الحالي، وأندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق.

ورغم تصدر رونالدو، صدارة الترتيب بنسبة 56.36 بالمئة في الاستفتاء حتى الآن، إلا أن البرغوث الأرجنتيني يواصل ملاحقته بنسبة 37.47 بالمئة.

ويبتعد المتنافسون الآخرون عنهما كثيراً؛ حيث يأتي مالديني في المركز الثالث بنسبة 2.73 بالمئة، ويتساوى كاسياس وإنييستا وتشافي بنسبة 1 بالمئة، ويتذيل الترتيب سيدورف.

كان التصويت قد بدأ يوم 18 ديسمبر الجاري، وينتهي في 29 من الشهر نفسه لعام 2019.

ويملك المدافع الإيطالي مسيرة يحسد عليها في دوري أبطال أوروبا سواء بمسماه الجديد أو بطولة أوروبا للأندية البطلة مسماها القديم، بعدما توج باللقب 5 مرات من قبل رفقة ميلان بمواسم 1988 – 1989 على حساب ستياوا بوخارست و1989 – 1990 على حساب بنفيكا.

كما توج باللقب موسم 1993 – 1994 على حساب برشلونة وفي 2002 – 2003 على حساب يوفنتوس، وأخيراً موسم 2006 – 2007 على حساب ليفربول.

وحصد مالديني جائزة رجل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 2003، ويحمل المدافع الإيطالي الرقم القياسي كأكثر من لعب المباراة النهائية لدوري الأبطال بواقع 8 مرات مناصفة مع فرانشيسكو خينتو.

وإلى جانب الألقاب الخمسة التي توج بها، خسر المباراة النهائية 3 مرات من قبل مواسم 1992 – 1993 أمام مرسيليا ونهائي موسم 1994 – 1995 أمام أياكس، وفي موسم 2004 – 2005 أمام ليفربول.

كما يحمل الرقم القياسي كصاحب أسرع هدف في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد 50 ثانية في شباك ليفربول في نسخة 2005.

وساهم هذا الهدف أيضا في منحه رقما قياسيا آخر، كأكبر لاعب يسجل في نهائي البطولة طوال تاريخها، وذلك بعمر 36 عاماً و333 يوماً.

بشكل عام، شارك مالديني في 116 مباراة طوال مسيرته في دوري أبطال أوروبا بمسماه الحديث، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.

وأتت أهداف مالديني في شباك سلوفان براتيسلافا في الدور الثاني من موسم 1992 – 1993، وفي شباك فيردر بريمن في مرحلة المجموعات من موسم 1993 – 1994، وفي نهائي دوري الأبطال عام 2005 كما سبق ذكره.

وشارك مالديني في 19 مباراة في بطولة أوروبا للأندية البطلة بالمسمى القديم، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

وإلى جانب إنجازاته في دوري أبطال أوروبا، سبق وأن توج مالديني بلقب الدوري الإيطالي 7 مرات وبكأس إيطاليا مرة واحدة، وأحرز السوبر الإيطالي 5 مرات، كما توج بالسوبر الأوروبي 4 مرات وبكأس الإنتركونتيننتال مرتين وبكأس العالم للأندية مرة واحدة.

وبالنسبة للجوائز الفردية، حل مالديني ثالثاً في ترتيب الكرة الذهبية عامي 1994 و2003، وثاني أفضل لاعب في العالم عام 1995.