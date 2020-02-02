صفقة إبراهيموفيتش الأبرز أوروبياً وبرونو فيرنانديش الأغلى

أغلقت سوق الانتقالات الشتوية دون أن تشهد صفقات ضخمة، لكن انضمام النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان الإيطالي ربما كان بمثابة أبرز صفقة طوال يناير (كانون الثاني) 2020 بينما كانت الصفقة الأكبر مالياً من نصيب مانشستر يونايتد الإنجليزي وتمثلت في تعاقده مع البرتغالي برونو فيرنانديش.

وانضم لاعب خط الوسط فيرنانديز (25 عاماً) إلى مانشستر يونايتد الخميس الماضي قادماً من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل 47 مليون جنيه استرليني (8.‏61 مليون دولار).

وقال أولي غونار سولشاير المدير الفني ليونايتد: «أهداف برونو وإحصائيات تمريراته تتحدث عن نفسها. سيشكل إضافة رائعة لفريقنا وسيساعدنا في التقدم للأمام خلال النصف الثاني من الموسم».

وبعد إبرام صفقة فيرنانديش، سجل الدوري الإنجليزي الممتاز بذلك ثاني أعلى إنفاق له في صفقات اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية حيث بلغ الإجمالي 230 مليون جنيه (302 مليون دولار) علماً بأن الإنفاق في اليوم الأخير من فترة الانتقالات والذي بلغ 25 مليون جنيه هو الأقل للدوري الإنجليزي في السوق الشتوية منذ عشرة أعوام.

أما أندية الدوري الإيطالي فقد أنفقت نحو 332 مليون يورو (367 مليون دولار) في يناير، مقابل 168 مليون يورو أنفقتها في الشهر نفسه من العام الماضي، طبقاً لما ذكرته صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية.

وفي ألمانيا، سجلت أندية الدوري الألماني (بوندسليغا) رقماً قياسياً في سجلها بسوق الانتقالات الشتوية، حيث أنفقت 190 مليون يورو، وقد أنفق هيرتا برلين وحده نحو نصف المبلغ الإجمالي.

وتعاقد بوروسيا دورتموند مع النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند الذي سجل بالفعل خمسة أهداف خلال أول مباراتين له مع الفريق رغم مشاركته من مقعد البدلاء في المباراتين، وقد انضم إلى دورتموند قادماً من ريد بول سالزبورغ النمساوي مقابل 20 مليون يورو.

أما النجم السويدي المخضرم إبراهيموفيتش (38 عاماً) فقد انضم إلى ميلان في صفقة انتقال حر، ليعود من جديد إلى الكرة الأوروبية قادماً من لوس أنجيليس غالاكسي الأميركي، وقد سجل اللاعب بالفعل لميلان.

وقال إبراهيموفيتش: «من المهم أن يكون المهاجم قريباً دائماً من المرمى. أحياناً تسجل وأحياناً تهدر، لكن من المهم أنني أشعر بحال جيد».

كذلك ضم ميلان المدافع سيمون كيير على سبيل الإعارة من إشبيلية الإسباني بينما حصد 27 مليون يورو من صفقة بيع المهاجم البولندي كريشتوف بيونتيك إلى هيرتا برلين.

كذلك ضم إنتر ميلان لاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان إيريكسن من توتنهام الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو، كما أنفق يوفنتوس 35 مليون يورو لضم لاعب خط الوسط ديان كولوسيفسكي الذي سيكمل فترة إعارته إلى بارما على أن ينضم ليوفي اعتباراً من يوليو (تموز).

وأنفق نابولي 68 مليون يورو لكنه لن يحصل الآن إلا على خدمات ستانيسلاف لوبوتكا ودييغو ديمي، بينما ينضم أندريا بيتانيا وأمير رحماني إلى الفريق في الصيف المقبل.

وفي إسبانيا، عزز ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني صفوف فريقه بضم المهاجم رينير جيزوس من فلامينغو البرازيلي مقابل 30 مليون يورو، بينما لم تتحقق آمال جماهير برشلونة في التعاقد مع مهاجم يكون بديلاً مناسباً في الوقت الحالي للويس سواريز المصاب.

وتعاقد برشلونه مع المهاجم فرانسيسكو ترينكاو من سبورتينغ براغا البرتغالي مقابل 31 مليون يورو لكنه لن ينضم إلى الفريق الكتالوني إلا في الصيف المقبل.

وأنفق فياريال 25 مليون يورو لضم المهاجم باكو آلكاسير من دورتموند كما دفع إسبانيول 20 مليون يورو لضم المهاجم راؤول دي توماس من بنفيكا البرتغالي.

وتعاقد ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، فقط مع المهاجم الياباني تاكومي مينامينو من ريد بول سالزبورغ مقابل 2.‏7 مليون جنيه، بينما لم يتعاقد مانشستر سيتي وتشيلسي مع أي لاعبين.

وتعاقد توتنهام، الذي يدربه المدير الفني جوزيه مورينيو، مع لاعب خط الوسط جيوفاني لو سيلسو من ريال بيتيس الإسباني مقابل 2.‏27 مليون جنيه والمهاجم ستيفن بيرغوين من آيندهوفن الهولندي مقابل 27 مليون جنيه.

بينما ضم شيفيلد يونايتد اللاعب ساندر بيرغ من غينك البلجيكي مقابل 22 مليون جنيه.

وأثبت هالاند خلال أول مباراتين جدارته بالانضمام إلى دورتموند، ويتطلع النادي إلى الشيء نفسه من لاعب الوسط الألماني إيمري تشان الذي انضم إلى الفريق بعقد إعارة من يوفنتوس الإيطالي ومن الممكن أن ينتقل بعقد نهائي مقابل 23 مليون يورو الصيف المقبل.

وحصد دورتموند 55 مليون يورو من بيع آلكاسير ويوليان فايغل إلى بنفيكا البرتغالي وجاكوب برون لارسن إلى هوفنهايم.

وتعاقد بايرن ميونيخ، الذي يدربه المدير الفني هانزي فليك، مع المدافع ألفارو أودريوزولا بعقد إعارة من ريال مدريد الإسباني.

واستحوذ هيرتا برلين، المدعوم من قبل مستثمر كبير والذي يدربه المدير الفني يورغن كلينسمان المدرب السابق للمنتخبين الألماني والأميركي، على عناوين الصحف من خلال صفقاته وذلك في إطار مساعيه لتفادي الهبوط والدخول إلى إطار المنافسة بقوة مع الكبار.