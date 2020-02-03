صفقة إفريقية محور معركة ريال مدريد وبرشلونة

أكد تقرير إسباني، أن ريال مدريد سيدخل في صراع شرس مع برشلونة الصيف المقبل، لحسم صفقة إفريقية.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن العملاقين يخططان للسوق الصيفي من الآن.

وأشارت إلى أن فيكتور أوسيمين، مهاجم ليل، يحظى بإعجاب قطبي الكلاسيكو، لا سيما بعد حالة التألق التي يعيشها النيجيري هذا الموسم في الدوري الفرنسي بتسجيله 11 هدفاً خلال 21 مباراة.

وأوضحت أن المهاجم يتميز بالطول الفارع (1.85 متر)، كما أنه يملك مرونة للتواجد في الجناحين الأيمن والأيسر في الخط الأمامي.

وقالت الصحيفة أن القيمة السوقية لأوسيمين حالياً تبلغ 30 مليون يورو.

يذكر أن النيجيري سبق أن ارتبط بالانتقال إلى البارسا خلال السوق الشتوي الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم.