صفقة الطوارئ لن تفسد خطط برشلونة لضم لاوتارو

كشفت تقارير بأن برشلونة قد لا يتعاقد مع رأس حربة صريح خلال الفترة الحالية، تمهيداً لضم لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الصيف القادم.

ويدرس البارسا التعاقد مع لاعب متعدد المهام يمكنه اللعب كمهاجم صريح، والسبب في ذلك أنه يستهدف ضم لاوتارو مستقبلاً.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن البارسا يبحث عمن يسد الفراغ الذي خلفه غياب لويس سواريز وعثمان ديمبيلي للإصابة حتى نهاية الموسم فقط.

ويدرك النادي الكتالوني أن الصفقة المتوقعة حالياً لتعزيز الهجوم، لم تكن لتحدث في الظروف الطبيعية، وأنها فقط من أجل دعم الفريق في صراعه على لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ويعد التعاقد مع لاوتارو مارتينيز خلال الصيف الفكرة الأساسية لدى إدارة برشلونة منذ فترة طويلة.

وبالتالي، سيؤثر التعاقد مع مهاجم الطوارئ بحال ارتفع سعره على التعاقد مع مارتينيز، الذي تبلغ قيمته 111 مليون يورو، كما أن البارسا يريد ضم نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان أيضاً.

ويحتل برشلونة، وصافة الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، صاحب الصدارة.