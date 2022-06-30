صفقة تبادلية بين ليفربول ويوفنتوس بطلاها فيرمينو ورابيو

قال موقع "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالي أن يوفنتوس يسعى لاستغلال اهتمام ليفربول بخدمات لاعب وسطه الفرنسي أدريان رابيو من أجل الحصول على النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويتطلع يوفي لمفاوضة الريدز حول إجراء صفقة مبادلة يذهب فيها رابيو إلى ملعب آنفيلد، على أن يصل فيرمينو في المقابل إلى تورينو.

ولا يمانع النادي الإيطالي في التخلي عن لاعب خط الوسط الفرنسي الذي انتقل إلى الفريق في صفقة مجانية قبل موسمين بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ويدخل رابيو (27 عاماً) الموسم الأخير من عقده مع العملاق الإيطالي الشهر القادم مما يعني أن بيعه الآن يعتبر الخيار الأمثل حتى لا يغادر دون مقابل بعد نهاية الموسم المقبل.

وينطبق الحال ذاته على فيرمينو (30 عاماً) الذي ليس واضحاً بعد ما إذا كان ليفربول يفكر في تمديد فترة بقائه.

وستكشف الأيام القادمة عن إمكانية حصول هذه الصفقة التي ستخدم الطرفين.